Repair-Café in Auerbach

Auerbach. Am 2. Oktober und 6. November bieten die Experten des Repair-Cafés Bergstraße von 14 bis 17 Uhr in der Heilig-Kreuz-Gemeinde in Auerbach ihre Dienste an. Ob ein alter Pullover geflickt werden muss, Haushaltsgeräte, Unterhaltungselektronik oder Computer den Geist aufgegeben haben, mechanische Geräte nicht mehr reibungslos laufen: Die Fachleute begutachten alles.

In gut einem Drittel der Fälle gelingt auch die Reparatur. Allerdings muss mit Voranmeldung gearbeitet werden. Die Geräte können nur gebracht und müssen wieder abgeholt werden.

Die Anmeldung erfolgt über Mail info@repaircafe-bergstrasse.de oder telefonisch unter 06251/64209. Kurz vor der Veranstaltung bekommen Interessierte die Nachricht, ob sie vorbeikommen können. red