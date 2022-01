Was tun, wenn der Toaster streikt, das Radio still und der Föhn kalt bleibt? Was tun, wenn Kaffeemaschine und Mikrowelle den Dienst versagen, die Uhr nicht mehr tickt, der Staubsauger nicht mehr saugt, der Heizlüfter nicht heizt, der Drucker nicht druckt und stattdessen einen Papierstau nach dem anderen produziert?

Weg mit dem ganzen Kram in den Müll oder (besser) auf den Wertstoffhof –

...