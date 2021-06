Bensheim. „Die Rolle der Religion in Zeiten der Globalisierung“ lautet der Titel eines Vortrags am Donnerstag (24.) um 19 Uhr der Ahmadiyya-Gemeinde. In dem digitalen Vortrag werde der Versuch unternommen, aus der islamischen Perspektive auf komplexe Fragen zu diesem Thema Antworten zu geben.

Teilnahme-Link: https://youtu.be/DZpDmUnKJvY. Kontakt: Murtaza Mannan, Telefon 0152/09452402, E-Mail: kontakt@bashier-moschee.de. red