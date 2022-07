Reisebüro Auerbach feierte Jubiläum

Auerbach. Eine Aufnahme mit Oleander im Hintergrund, das passt und ist eine Alternative zum Jubiläumsfoto im Büro, so die Entscheidung von Anke Süß (links) und Nathalie Orth. Vor 15 Jahren hat Anke Süß das Reisebüro Auerbach gegründet.

Kürzlich hat sie mit ihrer Mitarbeiterin, Nathalie Orth, Kunden, weiteren Gästen und Interessierten Jubiläum gefeiert. Mit Blick auf die Geschäftsentwicklung von Anbeginn bis heute zeigt sich die Reisespezialistin zufrieden. Es sind Traumurlaube, die über das Büro in Auerbach gebucht werden können, fachkundige Beratung inklusive.

Den Anfang hat Anke Süß im Juli 2007 im Bürgerhaus Kronepark gemach. Nach einigen Jahren wurden die Räume zu klein, es folgte ein Umzug an die heutige Adresse des Reisebüros in die Otto-Beck-Straße. Das war im Jahr 2016. „Die Treue unserer Stammkunden und viele Neukunden haben uns bestärkt, uns zu vergrößern“, resümiert Anke Süß in der Rückschau auf die damalige Entscheidung. Um dem Beratungsbedarf ihrer Kunden gerecht zu werden, hat Anke Süß ihr Geschäftsmodell inzwischen verstärkt auf Terminvereinbarungen ausgerichtet. Aber auch für spontane Anfragen und Beratungen gibt es Öffnungszeiten. Und weil ihre Agentur einstmals zu Zeiten des Auerbacher Bachgassenfestes gegründet wurde, feierte sie kürzlich auch im Rahmen eben dieses Festes Firmenjubiläum. Anlass war der Aktionstag am jüngsten Bachgassenfest.

Etliche Kunden waren dabei, spanische Musik und Cocktails zauberten Urlaubsatmosphäre an den Ort des Beisammenseins. Ähnlich wie jetzt beim Fototermin vor dem üppigen Oleander. thz/Bild: Thomas Zelinger