Reisebericht von Gunter Lutzi in Auerbach

Bensheim. Gunter Lutzi war im Sommer 2021 auf einer besonderen Mission. Drei Wochen lang wanderte er – wie berichtet – durch Hessen und besuchte dabei 23 Hospize. Insgesamt 801 Kilometer legte der ehrenamtliche Mitarbeiter des Bensheimer Hospizes dabei zurück.

Am kommenden Samstag, 7. Mai, will er um 18 Uhr im Bürgerhaus Kronepark in Auerbach von seinen Erlebnissen während dieser außergewöhnlichen Tour berichten.

Schließlich begegnete er dabei den „unterschiedlichsten Menschen, schlief in Betten, in denen sonst immer gestorben wird und berichtete immer wieder über die stationäre Hospizarbeit“, schreibt der Bensheimer Hospiz-Verein in seiner Ankündigung.

Ansteckende Begeisterung

Nun wolle er seine Zuschauer anstecken mit seiner Begeisterung über die unvergesslichen drei Wochen, in denen der Bibliser viele Eindrücke sammeln konnte. Eine Anmeldung zur Veranstaltung ist nicht erforderlich, der Eintritt ist frei. red