Reifenprofile als Bilder-Grundlage

Bensheim. Die Stadtkultur Bensheim, Team Galerien, zeigt eine Ausstellung mit Werken der Bensheimer Künstlerin von Gabriele Mundt im Gertrud-Eysoldt-Foyer des Bensheimer Parktheaters.

Die offizielle Ausstellungseröffnung ist am Sonntag (7.), aufgrund der geltenden Corona-Bestimmungen kann nur eine gewisse Anzahl von Besuchern zur Vernissage empfangen werden. Die Vernissage ist daher bereits ausgebucht.

„Unterwegs in Zwischenräumen“

Gabriele Mundt präsentiert ihre neuen Werke im Parktheater. © Gutschalk

Bürgermeisterin Christine Klein begrüßt die Gäste. Die einführenden Worte spricht Berthold Mäurer, für die musikalische Umrahmung sorgt die Gruppe Wednesday-Pipers.

„Unterwegs in Zwischenräumen“, so der Titel der Ausstellung von Gabriele Mundt. Reifenprofile bilden die grafisch-rhythmische Grundlage der Bilder, die durch unterschiedliche Farbaufträge auf Reifenspuren entstehen. Durch Malgrund, Hintergrund und das Komponieren mit Pinsel und Stiften zwischen und in den Reifenabdrücken entstehen Bilder, die eine Illusion gebauter Räume erzeugen.

Das malerische Schaffen beginnt mit dem Befahren verschiedener Materialien. Die Reifenabdrücke, die auf ihnen entstehen, entwickeln sich während der weiteren Bearbeitung zu tiefen Häuserschluchten, leuchtend sakralen Bauten, flirrenden Hochhaus-Silhouetten und verwirrenden Großstadtbildern, so lange, bis sich auch der Betrachter in den Zwischenräumen des Städtischen wiederfinden kann.

Experimentelles Arbeiten

Es ist immer wieder das experimentelle Arbeiten mit einer Vielzahl von Materialien, Malgründen, Malmitteln und -geräten, die für Gabriele Mundt den Reiz des künstlerischen Schaffens ausmachen. So entstehen immer wieder Bilder und Collagen, die ihre Spannung durch Gegensätze und malerische Verfremdung erhalten.

Studiert hat Gabriele Mundt an der Fachhochschule für Gestaltung in Pforzheim, Fachrichtung Modedesign bei Heinz Oestergaard und Kunst beim Gründungsrektor der Werkkunstschule Gonn Mosny sowie dem Maler und Grafiker Bernd Berner.

Bis zum 23. Januar

Es folgten eine Kostümbildner-Assistenz am Badischen Staatstheater und beim Südwestfunkfernsehen Baden-Baden sowie eine freie Mitarbeit in der Bühnenwerkstatt des Badischen Staatstheaters.

Die Ausstellung ist bis 23. Januar jeweils zu den Veranstaltungen im Parktheater zu sehen, heißt es in der Mitteilung des Eigenbetriebs Stadtkultur abschließend. red

Info: Weitere Info zu den Ausstellungen allgemein unter www.stadtkultur-bensheim.de/galerien