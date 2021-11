Reha-Sport bei der TSV Auerbach

Auerbach. Der Rehabilitationssport gemäß Sozialgesetzbuch wird ärztlich verordnet. Unter Anleitung speziell ausgebildeten Übungsleitern werden Ausdauer, Koordination, Flexibilität und Kraft mit sportlichen Mitteln und Spielen gefördert. Rehabilitationssport stärkt die Eigenverantwortung für die Gesundheit und schafft Selbstvertrauen. Die Abteilung Turnen- und Gesundheitssport der TSV Auerbach bietet nun eine neue zusätzliche Übungsstunde in den begehrten Abendstunden an. Jeweils dienstags von 18 bis 19 Uhr findet der Reha-Sport im Bürgerhaus Kronepark in Auerbach statt. Auch beim Reha-Sport gilt die 2 G-Regel.

Anmeldungen, sowie weitere Info über diese Stunde oder den RehaSport im Allgemeinen können über die TSV-Geschäftsstelle erfolgen. Telefon: 06251/74646 oder per Mail: tsv-turnen@web.de. red