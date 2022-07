Reh von Hund angefallen

Bensheim. Ein schwer verletztes Reh-Muttertier wurde am Sonntagmorgen (24.), gegen 10.30 Uhr, nach dem Hinweis einer Spaziergängerin von einem Jagdpächter im Jagdbezirk „Niederwald“, etwa 200 Meter hinter der Bebauungsgrenze von Fehlheim in Richtung Bensheim, noch lebend aufgefunden. Es wurde anschließend von seinen Leiden erlöst.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Das Tier wies Bisswunden am Hinterlauf sowie an der Kehle und am Kopf auf, die auf einen Angriff durch einen Hund schließen lassen, heißt es in einer Mitteilung der Polizei. Laut dem Jagdpächter hat eine Rehmutter normalerweise Zwillinge. Die Jungen müssten nun verhungern.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise geben können. pol