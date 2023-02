Regionalgeschichte und Auswärtsspiel

Gronau. In der Ortsbeiratssitzung informierte Gronaus Ortsvorsteher Stefan Hebenstreit über eine Bildungsfahrt in die Odenwälder Fremdenverkehrsorte Hammelbach und Gras-Ellenbach, die das kommunale Gremium am Sonntag, 12. März, mit dem Omnibus veranstalten wird.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Empfang durch den Bürgermeister

Im Luftkurort Hammelbach wird Bürgermeister Röth die Teilnehmer empfangen und in einer Ortsführung über Zeitgeschichtliches und Aktuelles aus der Dorfentwicklung berichten. Auch warum es an der Kirche ein Kerweparre-Denkmal gibt, erfährt die Gruppe. Ebenso ist ein Besuch des Zweiradmuseums und des DDR-Museums geplant.

Wie Regionalentwicklung schmeckt, erleben die Teilnehmer in einem vom Land Hessen geförderten und prämierten Gasthaus im Kneipp-Kurort Gras-Ellenbach, wo der Saal für die Gronauer reserviert ist. Der Nachmittag kann individuell gestaltet werden, zum Beispiel mit einem Spaziergang durch die Überwälder Kulturlandschaft und zu den örtlichen Naturdenkmälern.

Mehr zum Thema Bergsträßer Anzeiger Plus-Artikel Gronau Neues Angebot des Gronauer Ortsbeirats Mehr erfahren Bergsträßer Anzeiger Plus-Artikel Bürgerhilfe Fahrt zum Hermannshof in Weinheim Mehr erfahren

Empfohlen wird vom Ortsbeirat jedoch ein Sportplatzbesuch, denn das Datum der Fahrt ist nicht zufällig gewählt: Die Fußballmannschaft der SG Gronau tritt an diesem Tag zum Kreisliga-Auswärtsspiel beim TSV Gras-Ellenbach an.

Anmeldung ab sofort möglich

Der Ausflug dauert insgesamt von 10 Uhr (Abfahrt in Gronau) bis circa 18.30 Uhr (Rückkehr). Die Anmeldung steht allen Altersgruppen offen und ist ab sofort möglich, unter anderem formlos per E-Mail unter info@ortsbeirat-gronau.de.

Im Dorfladen Gronau liegen Faltblätter mit Anmeldeformularen aus, die weitere Details und die Konditionen der Fahrt enthalten, heißt es in der Pressemitteilung. red