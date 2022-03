Das Einkaufs- und Erlebnisangebot in der Bensheimer Fußgängerzone wird mit einem weiteren Ladenkonzept erweitert: Am Freitag eröffnete das Regionale Regal einen Pop-up-Store und füllt damit vorübergehend einen jahrelangen Leerstand an zentraler Stelle.

Die Besucher dürfen sich auf eine liebevoll und modern gestaltete Ladenfläche mit einer großen Auswahl an hochwertigen, bunt-gemischten

...