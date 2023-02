Reges Markttreiben in der Altstadt

Bensheim. Von den vier großen Märkten in der Bensheimer Innenstadt ist der Fastnachtsmarkt der einzige, der an einem Montag stattfindet. Auch wenn es an diesem Rosenmontag viel weniger Stände gab als in den Vor-Coronajahren, zog der Markt dennoch jede Menge Besucher an.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

An den Ständen herrschte reger Betrieb und die Stadt füllte sich mit Menschen, die bei dem sonnigen Wetter mit milden Temperaturen durch die Fußgängerzone schlenderten und das wie gewohnt bunte Angebot unter die Lupe nahmen.

Der nächste Markt ist der Georgimarkt, der am 24. April stattfindet – dann wieder an einem Dienstag. Im Herbst sind dann Ägidi- und Martinimarkt an der Reihe. red