Regeln sind da, um gebrochen zu werden

Bensheim. Dass „Das Gesetz der Schwerkraft“ mehr als nur Einsteins Relativitätstheorie und Planetenbewegung ist, beweist Olivier Sylvestre in seinem Stück. Denn damit hinterfragt der kanadische Autor die gesellschaftlichen Normen und setzt sich mit dem Wunsch nach Akzeptanz und Selbstfindung auseinander. Im Rahmen der Woche junger Schauspieler wurde das Stück online als Live-Stream präsentiert.

Die Coming-of-Age-Story wird aus der Perspektive des 14-jährigen Teenagers Fred (Marius Bistritzky) erzählt. Fred zieht oft um und hat Schwierigkeiten Anschluss zu finden, bis er in seiner neuen Heimatstadt den gleichaltrigen Dom (Tim Czerwonatis) kennenlernt.

Dom ist nicht so wie alle anderen Jugendlichen: Er verkleidet sich gerne, um in die Rollen anderer zu schlüpfen und um mal aus seiner Haut zu kommen. Seine Kostüme beinhalten Tiere, aber auch Gegenstände und Pop-Sängerinnen mit Schnurrbart.

Auch Fred fühlt sich in seinem Körper unwohl und weiß nicht so recht, wo sein Platz im Leben ist und wer er selbst überhaupt ist. Wenn wenigstens die Mitschüler die beiden in Ruhe lassen würden…

Vor der Vorstellung gab es ein kurzes Interview mit Sylvestre, welches trotz seiner französischen Muttersprache auf Deutsch geführt wurde. Hier erzählte der Autor von seiner Inspiration für das Stück: Es basiert tatsächlich auf einer wahren Begebenheit und beschreibt die Geschichte von einem seiner Kollegen, der selbst eine Geschlechtsangleichung durchlebt hat.

Dass Sylvestre das Thema nicht willkürlich aufgreift, zeigt sich durch die realistischen Dialoge der Figuren, die teilweise mit etwas Witz gespickt sind, um die ernste Thematik nicht allzu düster zu gestalten. Zudem glänzen die beiden Schauspieler Czerwonatis und Bistritzky mit ihrer darstellerischen Leistung: Sie treten in ihren Rollen äußerst emotional auf, was an den ein oder anderen Stellen durchaus Gänsehaut auslösen konnte.

Das ungewohnte Online-Format offenbart uns eine neue Möglichkeiten, Theater kennenzulernen. Überraschenderweise wurde nicht nur in Normalansicht als „One Take“ gefilmt. Es gibt viele Schnitte und stellenweise auch Großaufnahmen von bestimmten Gesten oder dem gerade sprechenden Schauspieler. Dies unterstützt die Handlung sehr gut, erinnert aber eher an einen Film, der wie ein Theater gedreht wurde.

Das große Thema Homo- und Transsexualität bringt Martina van Boxen mit dem Jungen Staatstheater Kassel einfühlsam auf die Bühne, berichtet auch die Jury der Woche junger Schauspieler. Die Vielfalt der Sexualität ist immer noch ein empfindliches Thema und wird viel zu selten besprochen. Die Wenigsten wissen von mehr sexuellen Orientierungen als Hetero-, Homo- und Bisexualität. Und wenn dann auch noch von Gender-Identität und Gender-Ausdruck die Rede ist, trifft man oft nicht nur auf Unwissen, sondern auch auf Unverständnis.

Dabei bemerken die Betroffenen schon früh im Kindesalter, dass sie „anders“ sind, die gesellschaftlichen Erwartungen hingegen versuchen aber, sie in eine vorbestimmte Geschlechterschublade zu stecken.

Hat man eine Tochter, kauft man ihr Puppen und zieht ihr rosa Kleidchen an. So ist es halt, und wird es auch immer sein. Oder nicht?

Beim Thema Homosexualität wurde die letzten Jahre schon viel getan. Selbst der Papst hat sich inzwischen für eine Anerkennung ausgesprochen, dennoch steht Homosexualität immer noch in acht Staaten unter Todesstrafe und in vierzehn weiteren droht eine lebenslängliche Gefängnishaft.

Aber was hat das Ganze jetzt mit der Schwerkraft zu tun? Nun – mit diesem sensiblen Thema setzen sich Fred und Dom über bisher alle bekannten Gesetze hinweg, einschließlich den veralteten Gesellschaftsnormen.

Paula Lucia Schulze

AKG Bensheim