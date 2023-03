Reckeweg-Forum zu Windpocken, Herpes und Gürtelrose

Bensheim. Herpesviren sind verantwortlich für viele verschiedene Krankheitsbilder. Allein Herpes-simplex-Typ 1, das Virus, das sich verantwortlich für Lippenherpes zeichnet, tragen laut Bundesministerium für Forschung und Bildung 90 Prozent der Deutschen in sich. Die schmerzhaften Bläschen, die vorwiegend an den Lippen aufflammen, suchen Betroffene häufig in Stressphasen heim.

Ein weiterer Vertreter aus der Familie der Herpesviren, das Varizella-Zoster-Virus, löst die Kinderkrankheit Windpocken aus. Nach durchlebter Erkrankung ziehen sich die Viren in die Nervenzellen zurück und verbleiben dort unauffällig, bis sie durch bestimmte Umstände aus dem Dornröschenschlaf erwachen und reaktiviert werden. Die Folge: schmerzhafte Gürtelrose. In manchen Fällen leiden die Betroffenen noch monatelang unter Folgebeschwerden.

In der konventionellen Therapie stehen gegen Gürtelrose Virostatika, Schmerzmittel und Antidepressiva zur Verfügung. Doch oftmals wünschen sich die Betroffenen zusätzliche Hilfe aus Naturheilkunde und Komplementärmedizin.

Am Mittwoch (29.) findet um 19 Uhr, im Rahmen der Vortragsreihe Forum für Homöopathie, der nächste Vortrag zum Thema „Herpes und Gürtelrose in der naturheilkundlichen Praxis“ mit Referentin Christine Vinzent statt.

Heilpraktikerin Christine Vinzent stellt die Erkrankungen Windpocken, Gürtelrose und Lippenherpes vor, zeigt unterstützende naturheilkundliche Behandlungsmethoden auf sowie Möglichkeiten zur Vorbeugung.

Ihre Expertise in der Klostermedizin nach in der Hildegard von Bingen, Fußreflexzonen- und Dorntherapie, Mikronährstofftherapie und Kombinationshomöopathie runden das Spektrum der naturheilkundlichen Behandlungsoptionen im Vortag ab, heißt es in einer Ankündigung zum Forum für Homöopathie.

Veranstaltungsort ist das Kommunikationszentrum der Firma Dr. Reckeweg, Berliner Ring 22. Der Vortrag ist kostenlos. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. red