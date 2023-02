„Rebel Monster“ rocken das Rex

Bensheim. Am Samstag, 4. Februar, ist die Band „Rebel Monster“ zu Gast im Musiktheater Rex in Bensheim, Fabrikstraße 10. Konzertbeginn ist um 20.30 Uhr.

Songs von Volbeat

In der Ankündigung heißt es: Kaum einer anderen Band der letzten Dekade ist es so wie Volbeat gelungen, einen derart eigenen und neuen Sound zu kreieren und zugleich kommerziell erfolgreich zu sein. Die sehr unterschiedliche Fangemeinde der Band Volbeat vereint vor allem die Freude an der Musik.

Als erste und erfolgreichste Volbeat-Tributeband Deutschlands transportieren Rebel Monster laut Angaben der Veranstalter genau dieses Gefühl und interpretieren authentisch die Songs der dänischen Metalband.

Professionelle Show

Mit weit über 150 Konzerten erspielten sich Rebel Monster seit 2010 einen guten Ruf für ihre professionelle Show, in der die vier Musiker auch die eigene Energie und Kreativität einfließen lassen.

Die Tributeband wird mit ihrem umfassenden Volbeat-Repertoire und einer erstklassigen Bühnenperformance am Samstag, 4. Februar, im Musiktheater Rex zu erleben sein. red