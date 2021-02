Auerbach. Ein Feuerwehreinsatz in Auerbach ging am Samstagnachmittag glimpflich aus. In einem Haus an der Karl-Schäfer-Straße schlug ein Rauchmelder an, es qualmte zudem aus einem Fenster. Nachbarn verständigten die Feuerwehr. In der Wohnung war Essen angebrannt. Größere Schäden gab es nicht. red