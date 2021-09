Rap-Song mit einer wichtigen Botschaft

Bensheim. Der Song ist ein Ohrwurm, die Botschaft politisch: Wasser ist ein Grundrecht – eigentlich. Doch gerade in ärmeren Regionen der Welt ist der Zugang zu sauberem Wasser alles andere als selbstverständlich. Menschen mit Behinderungen leiden besonders darunter.

Deshalb wollen der Berliner Rapper Graf Fidi und Schülerinnen und Schüler aus Cuxhaven mit ihrem Musikvideo ein Zeichen setzen. Gemeinsam mit der Christoffel-Blindenmission (CBM) richten sie vor der Bundestagswahl einen Appell an Politiker und Parteien, sich endlich dafür einzusetzen, dass alle Menschen sauberes Trinkwasser haben.

„Es bleibt ein Menschenrecht“

„Vieles auf der Welt verändert sich, aber sauberes Wasser ist und bleibt ein Menschenrecht“ – der Refrain des Songs ist einfach, die Botschaft klar: Jeder sollte Zugang zu sauberem Trinkwasser haben. „Bei uns hier in Deutschland kommt das Wasser aus dem Hahn“, rappt der Berliner Musiker und Inklusionsaktivist Graf Fidi. Doch er weiß: Was für uns eine Selbstverständlichkeit ist, gilt anderswo als Luxusgut. Und genau davon handelt der Song mit Namen „Lebenselixier“.

Denn gerade in den ärmsten Ländern der Welt fehlt es den Menschen an Wasser, an Sanitäreinrichtungen und Hygiene. Oft ist das Wasser verschmutzt und macht krank. Vor allem in ländlichen und abgelegenen Regionen ist die nächste saubere Quelle zudem weit entfernt – und gerade für Menschen mit Behinderungen meist unerreichbar: „Niemanden zurücklassen – das ist die Devise“, heißt es deshalb auch im Song. Der Musiker, der selbst mit sechs Fingern auf die Welt kam und eine Gehbehinderung hat, setzt sich seit Jahren mit Nachdruck, aber auch mit viel Humor für Inklusion ein. Produziert hat er den Song gemeinsam mit Schülern des Amandus-Abendroth-Gymnasiums aus Cuxhaven. Die Jugendlichen hatten eine Forschungsarbeit über den Zusammenhang zwischen Klimawandel und Wasserknappheit vorgelegt – und damit den von der CBM vergebenen Sonderpreis des Schulwettbewerbs „Alle für eine Welt für alle“ gewonnen.

Gemeinsam mit Graf Fidi verfassten sie den Text zum Video. Vor einigen Wochen wurde das Musikvideo in Berlin aufgenommen. Jetzt ist es fertig – rechtzeitig zur Bundestagswahl. Denn mit ihrer Aktion richten die jungen Leute auch einen Appell an die Politik: Alle Menschen weltweit müssen Zugang zu sauberem Wasser haben. Ein Anliegen, das auch der CBM am Herzen liegt. Und für das sie sich gerade jetzt im Wahljahr besonders starkmacht. Ihre Petition „Sauber: Gesund. Fair“ wurde schon tausendfach unterzeichnet, allem voran von Schauspieler Hannes Jaenicke, der die Organisation bereits seit vielen Jahren unterstützt. Unterzeichnen können Interessierte bis zur Bundestagswahl. Die Unterschriften werden später den Abgeordneten des künftigen Parlaments übergeben. red

Info: Link zum Musik-Video: https://bit.ly/3DABrBK