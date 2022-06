Radweg und Parkplatzprobleme

Auerbach/Hochstädten. Bei der Vorstandssitzung der SPD Auerbach/Hochstädten im Dorfcafé im Hochstädter Haus standen die Radwegeverbindung und der Verkehr in der Bachgasse im Mittelpunkt. Vorsitzender Jürgen Kaltwasser konnte hierzu auch die Hochstädter Ortsvorsteherin Sabine Hinterkeuser-Freye sowie Susanne Asche vom Förderverein begrüßen.

Bei dem Radweg zwischen Auerbach und Hochstädten, bereits eine Forderung der örtlichen SPD seit 1972, ist eine Machbarkeitsstudie durch die KMB in Arbeit. Bereits im Haushalt 2021 standen dafür 20 000 Euro zur Verfügung. Die Sozialdemokraten hoffen, wie auch die Ortsbeiräte aus Hochstädten und Auerbach, auf eine zeitnahe Vorlage in diesem Jahr.

Zuschuss fürs Hochstädter Haus

Ferner wurden weitere Möglichkeiten der Verkehrssicherheit auf dieser Strecke beraten. Ein weiteres Thema war die Forderung für einen städtischen Beitrag zu den Betriebskosten beim Hochstädter Haus. Susanne Asche erklärte die stark gestiegenen Betriebs- und Unterhaltungskosten für das Haus. Trotz des weiterhin starken ehrenamtlichen Einsatzes sei eine städtische Unterstützung notwendig. Bei allen Bürgerhäusern in den Stadtteilen trage die Stadt die Unterhaltungskosten in vollen Umfang. Jürgen Kaltwasser erklärt, die SPD werde den Antrag für einen städtischen Zuschuss bei den Koalitionsgesprächen und Hausberatungen unterstützen.

Zu der bekannten Parkplatzproblematik in der oberen Bachgasse hatte die Verwaltung in der letzten Stadtverordnetenversammlung eine Antwort auf eine gemeinsame Anfrage von CDU, SPD und FDP vorgelegt. Der SPD-Vorstand hat die Stellungnahme mit den Forderungen der Bürgerinitiative verglichen. Es musste festgestellt werden, dass kein Ansatz für eine Verbesserung vorhanden sei.

Auf eine Antwort der staatlichen Schlösser und Gärten zur Unterstützung bei einem Lösungsvorschlag wartet die Stadt bis heute. Zahlreiche BI-Forderungen, die der Stadt schon länger vorliegen, könnten von der Verkehrsbehörde schnell umgesetzt werden. Hierzu zähle eine bessere Parkplatzmarkierung, Kennzeichnung der privaten Aus-und Einfahrten oder geänderte Beschilderung der Parkplätze.

Wo bleibt das Verkehrskonzept?

Die langjährige Forderung der SPD Auerbach nach einem elektronischen Parkplatzleitsystem sei weiterhin gegeben und könne auch in der Bachgasse wie am Auerbacher Bahnhof errichtet werden. Die Verkehrs -und Parkplatzsituation ist in Auerbach nicht nur beim Fürstenlager sehr stark belastet. In den kommenden Jahren kommt das neue Wohnquartier Sanner dazu. Das schon lange erwartete Verkehrskonzept sei dringend erforderlich.

Die neue Buslinie 672 ist jetzt in Betrieb. Erste Erfahrungen haben Vorstandsmitglieder mit der SPD-Fraktion gesammelt. Es seien kleine Verbesserungen an den Haltestellen erforderlich. Vorstandsmitglied Rolf Müller hob die verbesserte Anbindung der Einkaufsmärkte und des Ärztezentrums am Berliner Ring für die älteren Bewohner in nördlichen Teil von Auerbach hervor.

Darüber hinaus wurde der Antrag der Koalition im Stadtparlament begrüßt, bei der bevorstehenden Sanierung der Brückweg-Brücke auch einen Fuß- und Radweg an der Nordseite zu errichten. red