Radweg und Hoffart-Gelände

Bensheim. Die nächste Fraktionssitzung der BfB findet wieder als Video-Konferenz am Dienstag (11.) ab 18 Uhr statt. „Radfahrende sind in Bensheim wieder zur zweiten Klasse der Verkehrsteilnehmer geworden“, schreibt die Fraktion mit Blick auf den durch die eingestürzte Brücke blockierten Radweg an der Weststadthalle.

„Anstatt die Brücke auf den großen und derzeit kaum genutzten dortigen Parkplatz abzulegen, wird der Rad- und Fußgängerweg seit vielen Monaten blockiert. Das sollte sich schleunigst ändern und der Rad- und Fußweg endlich freigemacht werden“, fordert Stadtverordneter Norbert Koller.

Die Antwort des KMB sei unbefriedigend. Sehr wohl bedeute die Barriere durch die Brücke ein gefährliches Hindernis.

Die Antwort des Magistrats auf eine Anfrage der BfB-Fraktion und der Grünen zum Hoffart-Gelände ist völlig unbefriedigend, findet Stadtverordneter Franz Apfel. In den vergangenen beiden Jahren meldeten sich drei Investoren mit Interesse am Kauf des Geländes. Bis heute liege kein Zeitplan für die künftige Entwicklung vor.

Es sei auch nicht absehbar, wann der Magistrat das Thema endlich angehe, obwohl es interessierte Investoren gibt. Trotz prekärer Haushaltslage leiste sich der Magistrat einen Stillstand. „Wir kritisieren diese Politik des Stillstandes. So bringt der Magistrat diesen Standort weiter ins Gerede“, betont Apfel. red