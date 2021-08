Bensheim. Am Samstag, 11. September, findet eine gemütliche Radtour der Bürgerhilfe Bensheim durchs Ried statt. Treffpunkt ist um 11 Uhr am Bahnhof Bensheim, Ostseite. Die Gesamtstrecke beträgt 37,5 Kilometer. Anmeldung unter Tel. 06251/69999 oder E-Mail an buergerhilfe-bensheim@t-online.de. red

