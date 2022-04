Bensheim. Am Samstag, 7. Mai, findet eine gemütliche Radtour der Bürgerhilfe Bensheim durchs Ried zum Fährhaus in Nordheim statt. Treffpunkt ist um 10 Uhr am Bahnhof Bensheim, Ostseite an den Taxis/Radabstellanlagen. Die Gesamtstrecke beträgt 46 Kilometer.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Mittagspause in Nordheim

In Nordheim ist eine Mittagspause zum Mittagessen (nicht von der Bürgerhilfe bezahlt) vorgesehen, informiert Organisator Hans Krauß.

Anmeldungen telefonisch oder per E-Mail an das Büro der Bürgerhilfe bis Donnerstag, 5. Mai: Telefon: 06251/69999; E-Mail: buergerhilfe-bensheim@t-online.de. red

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2