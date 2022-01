Radschnellweg, Luftkurort und Sporthallenbau

Auerbach/Hochstädten. Bei der ersten Vorstandssitzung der SPD Auerbach/Hochstädten standen die letzten Beschlüsse zum Haushalt in den städtischen Gremien im Mittelpunkt der Beratungen. Beim städtischen Haushalt hätten alle Parteien schmerzliche Einschnitte vornehmen müssen, um die Steuererhöhungen etwas einzugrenzen.

Die wesentlichen Maßnahmen für Auerbach, wie die Investitionen in ein neues Feuerwehrfahrzeug oder die Straßensanierung der Saarstraße, können im neuen Jahr aber umgesetzt werden. Für den SPD-Vorsitzenden Jürgen Kaltwasser war die Ablehnung durch die BfB im Ortsbeirat Auerbach für diese Projekte erstaunlich, sogar in der Funktion als stellvertretende Ortsvorsteherin.

Der SPD-Vorstand begrüßte die breite Zustimmung im Ortsbeirat und in der Stadtverordnetenversammlung für den Hallenneubau der TSV Auerbach und SSG Bensheim.

Lediglich die BfB sei auch hier gegen das Projekt gewesen, ohne eine Alternative zu benennen. Der Bedarf, Möglichkeiten und verschiedene Standorte wurden von den Vereinen langfristig geprüft und der Kommunalpolitik ausführlich vorgestellt sowie zahlreiche Eingaben aufgenommen.

Neues Konzept erwartet

Ein weiteres Thema war das Radwegenetz. Die Beratungen für den neuen Radschnellweg Bergstraße liegen vorerst auf Eis. Hierbei warten alle auf ein neues Konzept und der Vorstellung durch die Erste Stadträtin.

Ferner wurde die ungelöste Situation einer optimalen Radwegverbindung in Ost-West-Richtung über die Bahn besprochen. An den beiden Brücken ist jeweils nur ein gemeinsamer Fuß- und Radweg einseitig vorhanden. Im Rahmen der Neuplanung für einen Radschnellweg sollte dabei eine Alternative hierzu geprüft werden, so Ralph Stühling.

Bei dem Radweg nach Hochstädten, bereits eine Forderung der SPD Auerbach seit 1982, sollte eine Machbarkeitsstudie durch den Zweckverband KMB erfolgen. Im Haushalt 2021 standen dafür 20 000 zur Verfügung. Die Sozialdemokraten hoffen auf eine zeitnahe Vorlage im Ortsbeirat.

Mit der bevorstehenden neuen Anerkennung als Luftkurort erhoffen sich die Sozialdemokraten einen wichtigen Impuls für den Fremdenverkehr und Handel in Auerbach. Der Shuttlebus wurde für dieses Jahr abgeplant, um vorrangig ein Verkehrskonzept für den Bereich um das Fürstenlager zu entwickeln. Hierbei kann sicherlich auch, so Jürgen Kaltwasser, die langjährige Forderung der SPD nach einem Parkplatzleitsystem geprüft werden.

Im Juli kann der Ortsbeirat Auerbach auf 70 Jahre zurückblicken. Nach der Kommunalwahl 1952 wurde mit dem Sozialdemokraten Jakob Brückmann erstmals ein Ortsvorsteher für Auerbach gewählt. Die bisherige selbstständige Gemeinde wurde bekanntlich am 1. April 1939, unter Zwang der Nationalsozialisten, nach Bensheim eingemeindet. Alle Versuche, unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg wieder die Selbstständigkeit zu erreichen, hatten keinen Erfolg. Die Sozialdemokraten haben in allen Jahren der Zusammenarbeit im Ortsbeirat stets einen hohen Stellenwert eingeräumt, heißt es abschließend in der Pressemitteilung der SPD. red