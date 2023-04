Queen-Coverband im Parktheater

Bensheim. Spätestens nach dem Film „Bohemian Rhapsody“ mit der Geschichte über den charismatischen Sänger Freddie Mercury ist „Queen“ unsterblich geworden. Die Band mit ihren unzähligen Hits war es eigentlich ohnehin schon und das Queen-Fieber grassiert jetzt immer weiter.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Es entstehen ständig neue Coverbands. Eine davon trägt den Namen „The Music of Queen – Live“ und hat erstmals im vergangenen Jahr auf dem Heidelberger Schloss für Aufsehen gesorgt. Franz Kain war so begeistert, dass er die Band vom Fleck weg verpflichtet hat und mehrere Konzerte mit seiner Agentur Voice Art in diesem Jahr veranstaltet: unter anderem in Bensheim – und zwar am 23. Juni im Bensheimer Parktheater. Tickets für den Auftritt im Sommer in Bensheim gibt es im Medienhaus Bergstraße, Telefon 06251/100816, sowie online über bei www.reservix.de. red/Bild: Paul Gärtner