Qi-Gong-Kurse In Bensheim nach den Ferien

Bensheim. Qi Gong ist eine alte chinesische Form der sanften Bewegung, aus der körperliche und geistige Ruhe entstehen kann. Im Kurs der Kreisvolkshochschule lernen Teilnehmer die „15 Ausdrucksformendes Taiji Qi Gong“ und bekommen Anregungen, wie sie diese in ihren Alltag integrieren können. Wer diese Übungsreihe bereits kennt, hat in einen zweiten Kurs Gelegenheit, diese mit Anleitung zu üben und Korrekturen zu erhalten. Beide Kurse laufen dienstags, ab 26. April, ab 17.15 und 19 Uhr, im Yoga-Raum der KG-Praxis, Rodensteinstraße 92 in Bensheim. Kommen sollte man in bequemer Kleidung. Infos und Anmeldung bei der Kreisvolkshochschule, Telefon 06251/172960, oder unter www.kvhs-bergstrasse.de red

