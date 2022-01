PV-Anlagen für Balkon oder Garten

Bensheim. Immer mehr Menschen beschäftigen sich privat mit der Energiewende. Es sei deshalb zu begrüßen, dass Bensheim die Ausbaugeschwindigkeit der erneuerbaren Energien steigern möchte, um die selbstgesteckten Klimaschutzziele zu erreichen, heißt es in einer Pressemitteilung. Sehr viele Bürger können damit rasch und unkompliziert zu Hause anfangen. Eine Möglichkeit sind zum Beispiel „steckerfertige PV-Anlagen“ für den Balkon, Freiflächen -oder Dachbereich – eine Lösung, die die Chance biete, sich am großen Energiesystem zu beteiligen. Solche aus einem oder wenigen PV-Modulen und Wechselrichter bestehende PV-Anlagen können direkt an eine Steckdose des eigenen Haus- oder Wohnungsstromkreises angeschlossen werden.

In Bensheim hat sich ein Interessentenkreis gebildet, der das seit Jahren in vielen Regionen bewährte Verfahren der Sammelbestellung von Komplettsystemen (Module in der Größe von circa 100 mal 170 cm, Wechselrichter, Zuleitungen, Befestigungen) auch in Bensheim durchführen möchte. Interessenten können die wichtigen technischen und organisatorischen Details bei der Energiegemeinschaft Rossdorf einsehen: https://www.regev-rossdorf.de

Liste für Sammelbestellung

Am Dienstag, 25. Januar, werden bei einer öffentlichen Veranstaltung um 19 Uhr im Hochstädter Haus weitere Informationen gegeben und die vorhandenen Listen mit Interessenten für eine Sammelbestellung ergänzt, wie die Organisatoren Karl Rösch (roesch.bensheim@freenet.de) und Peter Lotz (peterlotz9@googlemail.com) erläutern. Unter einer dieser Mailadressen können informierte Interessenten sich bereits jetzt in eine Liste eintragen.

Die Veranstaltung in Hochstädten findet unter den dann gültigen Rahmenbedingungen statt, gegenwärtig also unter 2G und mit Maske. red

