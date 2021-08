Bensheim. Das Frauenbüro der Stadt Bensheim lädt ein zu einer Infoveranstaltung für Dienstag, 31. August, von 19 bis 20.30 Uhr. Thema des Abends: „Was, wenn einem der Boden unter den Füßen weggezogen wird“. Der Verein „Weiterleben – psychosoziale Krebsberatung“ stellt sich vor.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Tritt eine Krebserkrankung in das Leben, ist oft nichts mehr, wie es einmal war. Viele Fragen tauchen auf, und es kann zu großer Verunsicherung kommen. Die medizinischen Behandlungen sind häufig sehr schnell, aber die Seele hinkt meist hinterher. Es kann zu Gefühlen kommen, die man vorher in dieser Form nicht kannte und die erneut zu Verunsicherung führen.

An diesem Abend soll den Teilnehmern dargestellt werden, welche Unterstützung man in Bensheim erhalten kann, wenn man durch die Krebserkrankung psychosoziale Belastung erlebt. Erste Hinweise im Umgang mit belastenden Gefühlen werden aufgezeigt und Fragen beantwortet. Da eine Krebserkrankung die ganze Familie betrifft, ist die Veranstaltung sowohl für selbst Betroffene als auch für Angehörige und Freunde gedacht.

Durch den Abend führt Monika Kohlmann, Diplom-Psychologin und Psychoonkologin. Die Veranstaltung findet wenn möglich in Präsenz statt, Anmeldungen bis 26. August per Mail an frauenbuero@bensheim.de. Der Veranstaltungsort wird bei Anmeldung mitgeteilt. Der Eintritt ist frei. red

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2