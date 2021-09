Programm für Familien in den Herbstferien

Bensheim. Der Odenwaldklub Bensheim hat für die erste Herbstferienwoche ein Programm für Familien im Angebot.

Am Montag, 11. Oktober, (8.45 bis 18 Uhr) ist ein Familienausflug mit dem Zug nach Erbach geplant. Nach dem Besuch des Elfenbeinmuseum im Erbacher Schloss gehen die Teilnehmer unter Anleitung einer Elfenbeinschnitzer-Meisterin, in der Museumswerkstatt selbst ans Werk. Aus dem Samen der Steinnusspalme entsteht mit Feile und Schleifpapier Schönes, Nützliches und Kreatives.

Besuch im Wildpark

Im Anschluss wird der Wildpark „Brudergrund“ besucht. Treffpunkt ist um 8.45 Uhr am Bahnhof Bensheim, Kosten für den Familienworkshop pro Familie 75 Euro, Fahrt pro Person acht Euro. Am Dienstag, 12. Oktober, von 9.30 bis 16 Uhr gehen die Familien mit Geocaching auf Schatzsuche.

Die Schatzsuche findet in der Umgebung von Bensheim statt und ist auf Familien abgestimmt. Die Kinder sollten mindestens acht Jahre alt sein. Mit Alexander Mohr ist es gelungen, einen erfahrenen Geocacher zu engagieren.

Ausflug zum Hohenstein

Es gibt die Möglichkeit mit dem eigenen Smartphone zu gehen oder mit den von Mohr mitgebrachten GPS-Geräten. Treffen ist um 9.30 Uhr am Busbahnhof, Kosten: 20 Euro pro Familie, Fahrt mit dem eigenen Auto zum Startpunkt.

Am Mittwoch, 13. Oktober, von 10 bis 15.30 Uhr ist das Programm „Klettern 4 you“, Felsklettern am Hohenstein. Die Kinder sollten mindestens neun Jahre alt sein. Der Bus bringt die Teilnehmer nach Gadernheim. In einer knappen Stunde wird der Kletterfelsen „Hohenstein“ erreicht. Um 12 Uhr beginnt der zweistündige, von Trainern der Kletterhalle Bensheim durchgeführte Kletterkurs. Treffenpunkt ist um 10 Uhr am Busbahnhof Bensheim, Kosten: 35 Euro pro Person, Fahrt pro Person fünf Euro.

Am Donnerstag, 14. Oktober, von 9.30 bis 15.30 Uhr ist eine Wanderung mit Besuch der Drachenstadt Lindenfels vorgesehen. Der Bus bringt die Gruppe nach Winterkasten. Nach eineinhalb Stunden wird Lindenfels erreicht. Um 13 Uhr beginnt die Führung durch das Deutsche Drachenmuseum. Treffen ist um 9.30 Uhr in Bensheim am Busbahnhof, Kosten fünf Euro pro Erwachsenen, drei Euro pro Kind, Fahrt pro Person fünf Euro.

Verpflegung aus dem Rucksack

An allen vier Tagen ist die Verpflegung aus dem Rucksack. Die Kinder und Jugendlichen müssen von mindestens einem Eltern-, Großelternteil oder von einem erwachsenen Betreuer begleitet werden.

Anmeldungen für das Ferienprogramm des Odenwaldklubs sind bis zum 4. Oktober bei der Wanderführerin Brigitte Bach, An den Stadtwiesen 15, Bensheim, BrigitteBach@web.de, Telefonnummer 06251/74894, möglich.

Auch für Gäste des OWK

Flyer für die Veranstaltungen liegen in der Tourist-Information Bensheim aus. Mit der Überweisung des entsprechenden Betrags auf das Konto des OWK Bensheim, DE50 5095 0068 0001 0438 35, ist die Anmeldung verbindlich. Alle Vereinsmitglieder sowie Gäste sind willkommen, schreibt der Odenwaldklub Bensheim in seiner Pressemitteilung. red