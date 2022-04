Probierstände, Rebstöcke und Girlanden

Bensheim. Der Bergsträßer Weinfrühling hat gerade begonnen und umfasst eine Reihe von kulinarischen, unterhaltsamen sowie informativen Veranstaltungen. Die Stadtverordneten der CDU nehmen dies zum Anlass, um über Möglichkeiten zu sprechen, den Weinanbau noch mehr erlebbar und auch in der Stadtmitte wahrnehmbar zumachen.

„In den vergangenen Jahren konnten an einem Stand auf dem Marktplatz die hiesigen Weine probiert werden. Das war eine gelungene Aktion und sollte wieder aufgenommen werden“, sagt Fraktionsvorsitzender Tobias Heinz. Die CDU schlägt vor, künftigwährend der Wochen des Weinfrühlings ein solches Angebot zu etablieren.

Dass die Region durch den Wein geprägt ist, ließe sich in der Innenstadt ebenfalls durch Pflanzen sichtbar machen. Punktuell könnten Rebstöcke die Grünelemente ergänzen, beispielsweise an Gebäudefassaden rankend. Auch Weingirlanden, die an passender Stelle eine Straße überspannen, nennen die Christdemokraten als Möglichkeit.

Weiterhin will die CDU über die Zukunft des Weinbaus an der Bergstraße sprechen. So ist zum Beispiel am Hemsberg eine Flurbereinigung geplant. Mit dem Sachstand des Vorhabens und dem Zeitplan wollen sich die Stadtverordneten in den nächsten Wochen beschäftigen.

Mit Blick in den Herbst hoffen die Mitglieder der CDU-Fraktion, dass das Bergsträßer Winzerfest in diesem Jahr in gewohntem Umfangstattfinden kann.

Die Christdemokraten kommen zu ihrer wöchentlichen Sitzung am heutigen Dienstag (26.), um 19 Uhr, im Hotel Felix, Dammstraße 46, zusammen. red

