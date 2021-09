Probenstart nach den Ferien

Bensheim. Nach den Sommerferien startet der Kinder- und Jugendchor Bensheim wieder mit den Proben – erstmals am Dienstag, 7. September, zu den gewohnten Zeiten: Kinderchor von 16.15 bis 17 Uhr, Jugendchor von 17.15 bis 18 Uhr.

Probeort ist die katholische Heilig-Kreuz-Kirche in Auerbach in der Weserstraße. Je nach Witterung wird vor oder in der Kirche geprobt. Neue Sängerinnen und Sänger sind willkommen. Infos gibt es beim Chorleiter Ronald Ehret, Telefon 06256/1550, oder Mail: ronny.ehret@arcor.de. red