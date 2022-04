Proben für Dvorak-Messe

Bensheim. Nach der Aufführung von Bachs Johannespassion Anfang April nimmt der Oratorienchor Bergstraße jetzt die Probenarbeit wieder auf, für eine Aufführung von Antonin Dvoraks Messe in D-Dur am 17. Juli um 20 Uhr in der Michaelskirche, unter der Leitung von Klaus Thielitz.

Die erste Probe findet am kommenden Samstag (23.) um 15 Uhr in der Michaelskirche statt, der gesamte Probenplan findet sich auf der Homepage des Oratorienchores. Für alle Probenteilnehmer gelten die 2G-Regeln (geimpft oder genesen) plus Schnelltest/Selbsttest. Erfahrene Chorsänger und -sängerinnen aller Stimmlagen sind willkommen.

Neben der Dvorak-Messe stehen bei dem Konzert am 17. Juli einige von Dvoraks Biblischen Liedern auf dem Programm, in der Fassung für Bariton. Den Orgelpart wird voraussichtlich der neue Propsteikantor Christian Mause übernehmen. red

Info: Infos und Probenplan online unter www.oratorienchor- bergstrasse.de