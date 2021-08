„Pro Vita“ hilft Familien in Not

Bensheim. Jahreshauptversammlungen sollten den Rückblick auf das vergangene Jahr geben. In diesem Jahr ist alles anders. Jetzt erst konnte im Verein „Pro Vita – für das Leben“ der Vorstand für seine Tätigkeiten in den Jahren 2019/2020 entlastet werden. Mit den Vorstandswahlen wurde dem erfolgreich arbeitenden Vorstand um die beiden Vorsitzenden Inge Fertig und Bärbel Frassine das volle Vertrauen ausgesprochen und das Führungsteam in alter Besetzung wieder gewählt.

Bei der Versammlung im Kolpinghaus wurden nicht nur die Jahre 2019/2020 formal abgeschlossen, es wurden selbstverständlich auch die Probleme im weiteren Pandemiejahr 2021 beleuchtet.

Zwei Standbeine

Spendenkonto Um finanzielle und materielle Unterstützung an diejenigen geben zu können, die sich in Notsituationen befinden, braucht der Verein Pro Vita Hilfe durch die Bevölkerung, Spendengelder und Ausstattungsgegenstände „rund ums Kind“. Auf der Homepage von Pro Vita (www.pro-vita-bensheim.de) sind alle erforderlichen Daten zu finden. Kontonummer für Geldspenden: IBAN DE72 5095 0068 0001 0107 50; BIC HELADEF1BEN Kleiderspenden können unter Tel. 06251/9707653 bei Frau Zipp oder per E-Mail unter kleiderstuebchen@pro-vita-bensheim.de angemeldet werden. red

Wer ist der Verein Pro Vita, der in diesem Jahr auf eine 40-jährige erfolgreiche Arbeit zurückblicken kann? Welche Ziele hat er, welche Aufgaben übernimmt er? Pro Vita hat zwei Standbeine:

Unbürokratische und schnelle finanzielle Hilfe bei Notsituationen für all diejenigen, die Kinder zu versorgen haben.

Materielle Hilfen durch das Kleiderstübchen in der Rheinstraße 6 in Bensheim, im DRK-Gebäude, direkt neben der Kleiderkammer des DRK.

Pro Vita will mit diesen Möglichkeiten Familien, ungewollt Schwangere und alleinerziehende Männer und Frauen mit Kindern unterstützen und ihnen Mut in Krisensituationen machen. Der Bedarf an finanzieller Hilfe hat im Jahr 2020 stark zugenommen. Die finanzierten Unterstützungen erstreckten sich über Hilfen zur dauerhaften Existenzsicherung der Familien, bei gesundheitsfördernden Maßnahmen für behinderte Kinder, bei Krankenhausaufenthalten der Kinder oder anstehenden notwendigen Therapien, Ausstattungsgegenstände der Wohnung wie Herd, Waschmaschine, Betten und vieles mehr.

„Wir konnten durch unsere unbürokratischen und unkomplizierten Sofortmaßnahmen oftmals Schlimmeres verhindern. Hier ist zu betonen, dass alle Finanzierungsmaßnahmen immer in Absprache mit sozialen Institutionen – wie Caritas, Pro Familia oder Diakonie – erfolgen, damit die Gelder nicht die Sozialsysteme ersetzen, sondern nur ergänzen“, schreibt der Verein in einer Pressemitteilung.

Pro Vita ist auf Geldspenden zur Unterstützung angewiesen. „Jeder kann einen Beitrag leisten, die Arbeit von Pro Vita zu fördern und damit Kindern bessere Lebensbedingungen schaffen“, heißt es weiter.

Kleiderstübchen ein Erfolgsmodell

Das zweite Standbein, das Kleiderstübchen, ist seit Jahren ein Erfolgsmodell. Gerne werden Spenden aus der Bevölkerung mit allem „rund um das Kind“ jederzeit entgegengenommen. Diese Aussage galt in vollem Umfang für das Jahr 2019.

Bedingt durch den Lockdown im Jahr 2020 musste sich das Team um Brigitte Zipp und Marianne Würz neu organisieren, damit die erfolgreiche Arbeit zum Wohl der Kleiderstübchen-Besucher fortgeführt werden konnte. Hygieneregeln wurden schnell umgesetzt und die Kontakte zu Kunden und auch Spendern wurden formalisiert.

Zur Ausgabe werden individuelle Termine telefonisch oder per E-Mail vergeben, damit die notwendigen Abstände immer eingehalten werden können. Auch für die Abgabe von Kleiderspenden werden Termine vereinbart.

In der Mitgliederversammlung wurde erneut mit Zahlen untermauert, welche Bedeutung das Kleiderstübchen hat. Pro Monat wechseln im Durchschnitt 1700 Teile den Eigentümer. Mit etwa 25 Spenden pro Monat sind die neun Helferinnen mit Sortieren, Ordnen und Ausgeben gut beschäftigt. Es werden pro Monat circa 140 Stunden ehrenamtliche Arbeit geleistet, um die Spenden ordnungsgemäß zu verwalten. Immer wieder gilt ein ganz großes Lob an das aktive Team des Kleiderstübchens um die beiden Ansprechpartnerinnen. red