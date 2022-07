Vor etwa neun Jahren begleitete er den Gottesdienst in Sankt Georg noch als Messdiener, vor fast genau einem Jahr, am 11. Juli, hielt er einen Tag nach seiner Diakonenweihe seine erste Heilige Messe in der Bensheimer Stadtkirche. Und am Sonntag feierte Moritz Gerlach in seiner Heimatgemeinde Sankt Georg – einen Tag nach seiner Priesterweihe im Mainzer Dom – seine erste Heilige Messe (Primiz)

