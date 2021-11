Preisverleihung abgesagt

Bensheim. Die für 11. Dezember geplante Verleihung des Gertrud-Eysoldt-Rings an Sandra Hüller und des Kurt-Hübner-Regiepreises an Florian Fischer im Bürgerhaus ist abgesagt. Die Zuspitzung der aktuellen Pandemielage haben die Stadt Bensheim und die Deutsche Akademie der Darstellenden Künste zur Absage bewogen. Bürgermeisterin Christine Klein gab dies in Absprache mit Akademie-Präsident Hans-Jürgen Drescher heute bekannt.

Sandra Hüller und Florian Fischer hätten die Preise bereits im März 2020 erhalten sollen, damals musste die Verleihung schon einmal wegen der Pandemie abgesagt werden. Ob es einen Nachholtermin geben wird, steht derzeit noch nicht fest. red