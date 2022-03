Preise für Jung-Forscher

Bensheim. Karl-Julius Kümmel hatte bereits Erfahrungen mit Cool-Packs gesammelt. Allerdings eher im Zusammenhang mit Sportverletzungen und im Erste-Hilfe-Dienst. Der Schüler der achten Klasse des Alten Kurfürstlichen Gymnasiums wollte über die Wirkweise aber genauer Bescheid wissen.

Im Rahmen seiner MINT-Ausbildung an der Schule konnte er bei Ulrich Treubert-Zimmermann tiefer in die Materie einsteigen und bewarb sich damit für den Wettbewerb „Chemie – mach mit!“ der Goethe-Universität in Frankfurt am Main. Der Wissenschafts-Jury gefiel die hohe Innovationskraft der Arbeit so gut, dass sie Karl-Julius mit dem dritten Platz belohnte.

Obwohl Chemie noch gar nicht auf seinem Stundenplan stehen konnte, fand auch Jasper Buttero aus Klasse 5 seinen Weg in die MINT-Förderung am AKG. Und er startete gleich voll durch. Die Wissenschaftler waren so überzeugt von seinem Forscherdrang, dass sie ihn mit dem 1. Platz in seiner Altersklasse auszeichneten.

Schulleiterin Nicola Wölbern ließ es sich nicht nehmen, beide Jungforscher persönlich ihre Preise zu überreichen. Neben der Urkunde gab es ein Multimessgerät für Strom, Spannung und Temperatur, welches sie gut in der neuen Wettbewerbsrunde einsetzen können.

In der Fortsetzung des Wettbewerbs geht es dann um Spannungserzeugung mit Haushaltsgegenständen wie Basteldraht, Eisennägeln oder Silberbesteck. Beide AKG-Schüler werden sich der Aufgabe mit der gleichen Motivation und der gewohnten fachlichen Unterstützung der Lehrkräfte des AKG widmen. Auf die Ergebnisse und die mögliche praktische Umsetzung kann man gespannt sein. red