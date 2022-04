Preis für Bensheimer Musikschüler

Bensheim. Der Musikwettbewerb Jugend musiziert ging Ende März auf hessischer Landesebene in die zweite Runde. Mit dabei waren in diesem Jahr die jungen Schlagzeuger Samuel Banasek und Emil Stumpf von der Musikschule Bensheim, die sich Anfang des Jahres über den Video-Regionalwettbewerb dafür qualifiziert hatten.

Nun durften sie in der hessischen Landesmusikakademie in Schlitz als Teilnehmer in der Wertung Schlagzeug solo der Altersgruppe II (zehn bis zwölf Jahre) ihr Können erneut und unter Live-Bedingungen präsentieren.

Mit einem abwechslungsreichen Programm und unter Verwendung der verschiedenen Instrumententypen Snare Drum, Percussion-Kombination und Drum Set gelang Samuel Banasek ein überzeugender Vortrag, den die Fachjury mit 23 von 25 möglichen Punkten bewertete. Dafür gab es einen ersten Preis. Leider ist für ihn die Teilnahme am Bundewettbewerb nicht möglich, da dieser erst ab der Altersgruppe III durchgeführt wird.

Ebenso überzeugend präsentierte Emil Stumpf sein Trommel-Soloprogramm mit Stücken von Eckhard Kopetzki, einem der renommiertesten Komponisten zeitgenössischer Percussions-Literatur in Deutschland. Vor allem mit dessen Stück „Drumstation“, das bereits hohe Anforderungen an die rhythmische Koordination des Spielers stellt, erzielte Emil mit 22 Punkten einen zweiten Preis.

Die professionelle Ausstattung im großen Konzertsaal der Landesmusikakademie und das gesamte Ambiente des Schlossparks Hallenburg sorgten nicht nur für gute Wettbewerbsbedingungen, sondern machten die Veranstaltung bei frühlingshaftem Wetter zu einem besonderen Erlebnis für die Schüler und deren Eltern. Samuel und Emil haben schon seit über vier Jahren Schlagzeugunterricht in der Klasse von Schulleiter Helmut Karas und besuchen beide das Goethe-Gymnasium Bensheim. Über die Musik hinaus sind sie auch als begeisterte Fußball- und Tennisspieler in ihren Vereinen sportlich aktiv. ps