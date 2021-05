Präsenzgottesdienst ab Himmelfahrt

Schwanheim. Der Kirchenvorstand der evangelischen Kirchengemeinde Schwanheim hat in seiner Sitzung beschlossen, dass am Feiertag Christi Himmelfahrt, dem 13. Mai, und in weiterer Folge wieder Präsenzgottesdienste gefeiert werden.

Allerdings werden diese bis auf weiteres ausschließlich im Garten des Hauses der Begegnung (Rohrheimer Straße 27, Schwanheim) gefeiert, um das Infektionsrisiko möglichst gering zu halten. Dies gilt auch bei durchwachsenem Wetter. Bei schlechtem Wetter wird der Gottesdienst kurzfristig abgesagt.

Hoffnung für den August

In den Filialen Rodau und Langwaden muss der Gottesdienst auch weiterhin entfallen, weil die Platzverhältnisse vor Ort zu beengt sind. „Den Menschen wieder die reale Begegnung im Gottesdienst zu schenken, das ist uns wichtig“, so Pfarrer Christian Ferber.

Der Gottesdienst an Christi Himmelfahrt findet am Donnerstag um 11 Uhr statt. Aufgrund der allgemeinen Risikolagen verzichten die Kirchengemeinden Einhausen, Lorsch und Schwanheim auf die traditionelle gemeinsame Gottesdienstfeier und richten jeweils vor Ort eigene Gottesdienste aus. Nicht zuletzt mit der Hoffnung, dass der Gottesdienst an der Wattenheimer Brücke Ende August wieder gemeinsam mit allen drei Gemeinden gefeiert werden kann. red

