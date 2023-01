Bensheim. Es läuft derzeit etwas schleppend bei der HSG Bensheim/Auerbach in der Handball-Bundesliga der Frauen – trotz drei eingefahrener Punkte aus den drei vergangenen Begegnungen. Vor allem in Sachen Individualleistungen sieht Heike Ahlgrimm bei einigen Spielerinnen Luft nach oben. „Sie performen im Spiel derzeit nicht so, wie wir uns das wünschen.“

Im Training ist von diesen Durchhängern nichts zu sehen, betont die Flames-Trainerin. „Das läuft wie am Schnürchen, die Mädels haben das Handballspielen ja nicht verlernt.“ Ziel ist es nun, die Trainingsleistungen auf die Wettkämpfe zu übertragen. „Wir arbeiten daran.“ Das wird mit Blick auf die am Samstag (18 Uhr, Weststadthalle) anstehende Heimpartie gegen die HSG Blomberg-Lippe nötig sein. „Wir müssen unser Potenzial auf die Platte bringen, wenn wir punkten wollen.“

Der Tabellenfünfte aus Nordrhein-Westfalen geriet in der zurückliegenden Woche in die Schlagzeilen. Der „Spiegel“ hatte in seiner letzten Ausgabe von Anschuldigungen ehemaliger Spielerinnen und Mitarbeiter gegen den Verein und den aktuellen Trainer Steffen Birkner berichtet. Dabei wurde vor allem der Umgang des Trainers mit den Spielerinnen kritisiert.

Steffen Birkner in der Kritik

Die HSG Blomberg-Lippe bezeichnete die Vorwürfe in einem Pressestatement als „nicht fair.“ Auch Steffen Birkner bezog Stellung: „Wenn Spielerinnen den von mir angeschlagenen Umgangston nicht immer als angebracht empfanden, tut mir das leid. Generell ist im Sport die Wortwahl sicher oft gröber als im normalen Alltagsgeschehen, häufig nicht druckreif. Es geht aber nie um persönliche Beleidigungen, sondern geschieht im Eifer des Gefechts und der Emotion.“

Zu den Geschehnissen beim Kontrahenten will sich Heike Ahlgrimm nicht äußern. Dass die Vorfälle Auswirkungen auf die Leistung der Blomberger Mannschaft haben, erwartet sie nicht. Blomberg-Lippe war bis zum April des vergangenen Jahres der „Angstgegner“ der Flames. Den ersten Bundesliga-Sieg der Bensheimerinnen gegen Blomberg in der Vorsaison (29:25) spielt in der Vorbereitung auf das Duell am Samstag eine Rolle. „Klar, schauen wir auf diesen Erfolg zurück, das motiviert“, betont Ahlgrimm. eh