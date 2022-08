Positive Zwischenbilanz

Bensheim. „Summer in the City“ am Beauner Platz geht auf die Zielgerade, die erste Zwischenbilanz fällt überaus positiv aus: Das Beachvolleyball-Feld ist stark frequentiert, die Liegestühle unter den schattenspendenden Bäumen sind regelmäßig belegt, der Basketballkorb wird genauso oft genutzt wie das Soccer-Feld.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Treffpunkt für alle Generationen

Für Kinder liegen Sandspielsachen bereit. Bälle können an der Beach-Bar ausgeliehen werden.

„Es ist einfach wunderbar, zu sehen, wie diese ansonsten kaum genutzte Fläche zu einem Treffpunkt für Kinder, Jugendliche, Familien und alle Generationen wird, wenn man das entsprechende Angebot schafft“, sagt Bürgermeisterin Christine Klein.

Aufenthaltsqualität erhöhen

Mehr zum Thema Bensheim Mehr Grün für die Bensheimer Innenstadt Mehr erfahren Dienstjubiläum Ein Bensheimer Forstwirt mit Leib und Seele Mehr erfahren

Die Rathauschefin dankt dem Team Stadtmarketing, das das Projekt federführend organisiert und umgesetzt hat. Noch bis zum 14. August findet „Summer in the City“ statt.

Auch 2023 ist eine Belebung des Beauner Platzes angedacht, heißt es in der Pressemitteilung aus dem Rathaus weiter.

„Die Resonanz zeigt, dass diese Fläche mittel- und langfristig so umgeplant wird, dass auch dauerhaft eine Aufenthaltsqualität am Beauner Platz entsteht“, sagt Bürgermeisterin Christine Klein. ps