Bensheim. Die Polizei warnt vor Betrügern, die mit Schockanrufen versuchen, ihren Opfern Geld aus der Tasche zu ziehen. Am Dienstag kam es zu mehreren Vorfällen, erfolgreich waren die Täter nach Angaben der Polizei mit ihrer „fiesen Betrugsmasche“ nicht.

AdUnit urban-intext1

Dennoch werden die Unbekannten nicht müde und telefonieren sich durch das Telefonbuch der Städte und Gemeinden, schreibt die Polizei in einer Pressemitteilung. Ihre Masche setze darauf, mit der Angst der Angerufenen zu spielen und sie dermaßen unter Druck zu setzen, dass sie bereit sind, Geld und Wertsachen an Fremde zu übergeben.

Drei Fälle am Dienstag

Konkret wurden drei ältere Menschen in Bensheim und Birkenau zwischen 12 und 13.30 Uhr angerufen, die neben dem Namen auch die Berufsbezeichnung im Telefonbuch eingetragen haben. Ihnen wurde vorgegaukelt, dass ihre Kinder einen schweren Verkehrsunfall verursacht hätten, wobei auch Menschen gestorben seien.

Ein Schnellgericht wolle nun die Haft anordnen. Dies könne jedoch durch eine Geldzahlung verhindert werden. Ein Anwalt oder Notar sei bereits auf den Weg, um das Geld schnellstmöglich abzuholen. In diesen Momenten hatten die Angerufenen aber auf die innere „Stopp-Taste“ gedrückt. Die Betroffenen haben sich bei der Polizei gemeldet, die den Schwindel schnell durchschaut habe, so dass kein Geld in Betrügerhände gelangt sei.

AdUnit urban-intext2

Wenn man so einen oder ähnlichen Anruf bekomme, dann lege man am besten gleich auf, raten die Beamten. „Erkundigen sie sich bei der Polizei, ob der Sachverhalt so stimmt oder Kriminelle am Werk sind. Auch ist es ratsam, mit den betreffenden Personen zu sprechen, um zu hören, ob alles in Ordnung ist.“

Telefonbucheintrag überdenken

Um für die Zukunft weniger in den Fokus von Telefonbetrügern zu gelangen, könnte man sich überlegen, ob es für wichtig sei, weiterhin mit der Berufsbezeichnung, dem Vornamen und/oder der Wohnadresse eingetragen zu bleiben.

AdUnit urban-intext3

„Mit diesen Parametern arbeiten viele Betrüger, weil sie wissen, dass überwiegend ältere Menschen so in den Telefonbüchern registriert sind“, teilt die Polizei mit.

AdUnit urban-intext4

Seit Mittwoch telefonieren sich außerdem Betrüger mit der Masche des falschen Polizisten- und dem Enkeltricks durch Bensheim, warnten die Beamten. Mehrere Anrufer haben bereits die Polizei informiert. Bislang sei nach Angaben der Pressestelle des Polizeipräsidiums Südhessen in Darmstadt noch kein Schaden bekannt. Die Betrüger versuchen mit falschen Angaben, die Angerufenen zu täuschen. Das Ziel der Gauner sei, die Personen zur Herausgabe von Geld und Wertsachen zu animieren.

Ratschläge der Polizei

Das Polizeipräsidium rät erneut in diesem Zusammenhang: „Seien sie vorsichtig, wenn Menschen am Telefon Geld und Wertsachen verlangen. Lassen sie sich nicht unter Druck setzen und legen am besten gleich auf. Rufen sie ihre Angehörigen an, um den Sachverhalt zu überprüfen und vor allem melden sie den Vorfall der Polizei.“ Wie bei den Schockanrufen empfiehlt, den eigenen Telefonbucheintrag zu überdenken oder ihn gegebenenfalls um detaillierte Informationen – wie Berufsbezeichnung oder Anschrift – zu bereinigen.