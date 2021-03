Bensheim. Nach einem Fahrzeugbrand auf einem Parkplatz der Klinik Schloss Falkenhof am Donnerstag gegen 16 Uhr (wir haben berichtet) wenden sich die Ermittler erneut an die Öffentlichkeit.

Der Autobrand ereignete sich auf dem unteren Parkplatz der Klinik, in unmittelbarer Nähe der Nibelungenstraße. Er befindet sich hinter dem ehemaligen Caritasgebäude und diente früher als Volleyball- oder Tennisplatz. Die Beamten bitten Fahrzeugbesitzer, die ihren Wagen zur Tatzeit ebenfalls auf diesem Parkplatz abgestellt hatten, um Kontaktaufnahme unter dem Hinweistelefon 06252/706500.

Weiterhin bitten sie einen Mann, der sich zu der Zeit dort aufhielt, darum, sich bei den Ermittlern zu melden. Er ist etwa 1,80 Meter groß, war dunkel gekleidet und trug eine graue Wollmütze mit dunkelgrauem Rand. Er könnte wichtige Beobachtungen gemacht haben, so die Polizei.

Zudem hoffen die Beamten nach wie vor auf Hinweise von weiteren Zeugen und auch Personen, die Bild- und Videomaterial von den Vorfällen gemacht haben und gebeten werden, diese der Polizei für die weiteren Ermittlungen zur Verfügung zu stellen. Das Material kann über den von der Polizei eingerichteten Link www.polizei-hinweise.de/nibelungen, selbstverständlich auch anonym, verschickt werden.

