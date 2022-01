Polizei rekonstruiert Einbruch in Bensheimer Schmuckgeschäft und sucht Zeugen

Bensheim. Nachdem zwischen dem 30. Dezember und Mittwoch (05.01.) mehrere Schmuckstücke aus einem Geschäft in der Hauptstraße / Ecke Am Rinnentor gestohlen wurden, hat die Polizei den Einbruch rekonstruiert, um Zeugen zu finden.

Die Täter nutzten demnach ein Geländer, welches neben einem Gasthaus angebracht ist, um zum Bachlauf zu gelangen. An der Mittelbrücke wurde an der dortigen Straßenlaterne ein langer Holzbalken schräg angelegt. Über den Balken hangelten sich die Täter zu einem Fenster des Geschäfts vor, um über ein aufgebrochenes Fenster ins Innere zu gelangen. Nachdem zwei Vitrinen am Schaufenster zur Fußgängerzone zerschlagen wurden, ist der ausgestellte Schmuck entwendet worden. Nach der Tat wurde das Geschäft wieder über den Einstiegsweg verlassen.

Wer im Tatzeitraum Beobachtungen gemacht hat, meldet sich bitte unter der zentralen Rufnummer 06252 / 706-0 beim Kommissariat 21/ 22 in Heppenheim.