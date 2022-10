Pocket Brass im Jazzkeller in Bensheim

Bensheim. Drei vielseitig erfahrene Blechbläser – Bernd Lechtenfeld (Posaune), Ralph „Mosch“ Himmler (Trompete) und Achim Fink (Tuba/Sousaphon) – haben ein neues, viel gelobtes Brass-Trio ins Leben gerufen.

Die Kompositionen und Arrangements von „Pocket Brass“ stammen von dem Hürther Posaunisten Bernd Lechtenfeld, der mit so unterschiedlichen Künstlern wie Udo Jürgens und Manfred Schoof zusammengearbeitet hat. Zum Oktober-Konzert im PiPaPo-Keller präsentieren Pocket Brass am Sonntag, 30. Oktober, ab 19 Uhr geballte „Blech-Power“ in Bensheim.

Der Trompeter Ralph „Mosch“ Himmler ist Mitglied der Band von Joe Wulf und hat von der RIAS Bigband bis zu Stefan Raab und den Rodgau Monotones schon mit vielen bekannten Künstlern und Gruppen musiziert. Tubist Achim Fink kennt man unter anderem als den Leiter der „Talking Horns“. Neben Eigenkompositionen spielt das Trio Musik von John Scofield, Richard Galliano, Ennio Morricone und Paul McCartney. Einlass ist ab 18 Uhr. red