Plastikrebellen im Kinderhaus Effax

Bensheim. Das Kinderhaus Effax nahm den „Sauberhaften Kindertag Hessen“ zum Anlass für ein Projekt zum Thema „Entdecke den Plastikrebellen in dir“. Ende Mai wurden einige der älteren Kinder mit den Themen Plastikvermeidung und Schutz der Umwelt vertraut gemacht.

Motiviert und neugierig gingen die Kinder ans Werk und verschafften sich erstmal in einem Supermarkt einen Überblick über die Vielzahl an Produkten, die in Plastikverpackungen in den Regalen lagern. Ausgestattet mit Handschuhen, Müllbeuteln und Greifzangen ging es im Rahmen des Projekts zum Müllsammeln in der Nähe des Kindergartens. Die Kinder erschreckte vor allem die Vielzahl an kleinen Plastikverpackungen, zum Beispiel von Süßigkeiten, die achtlos überall verstreut herumlagen. „Igitt, so viel Müll“ und „Wieso werfen die Menschen den Müll nicht in den Mülleimer?“ waren die Reaktionen der Mädchen und Jungen.

Den Rest der Projektwoche beschäftigten sich die Kinder mit den verschiedenen Arten von Plastik (Einweg- und Mehrwegplastik sowie Mikro- und Makroplastik), den großen Mengen davon im Meer und vor allem, was dies für die Tiere und damit letztendlich auch für die Menschen bedeutet.

Gemeinsam mit den Kindern stellte sich das Team vom Kinderhaus die Frage, was wir selbst tun können, um etwas zu ändern und welche Alternativen zu Plastik es gibt.

So bemalten die Kinder am vierten Tag Stofftaschen, die man zum Einkaufen verwenden kann, um keine Plastiktüten mehr zu benutzen. Außerdem stellten sie am letzten Projekttag mit großem Spaß selbst Seife her, was Verpackungsmüll einspart. Alisia D’Aniello vom Team des Kinderhauses Effax hat das Projekt federführend begleitet.

Die Projektwoche hat gezeigt, wie wichtig es ist, den Kindern früh mitzugeben, sensibel mit ihrer Umwelt umzugehen und diese zu schützen. Auch die Kinder selbst können schon einen großen Beitrag leisten, um die Welt ein kleines Stückchen besser zu machen. ps

