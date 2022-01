Planungen für das Bürgerfest laufen

Bensheim. Der Verkehrsverein nimmt die Planungen für das Bensheimer Bürgerfest auf, verbunden mit der Hoffnung, dass das Fest in den Sommermonaten in der Innenstadt über die Bühne gehen kann. Vom 9. bis 12. Juni – wie immer Donnerstag bis Sonntag – ist das Traditionsfest in der Fußgängerzone geplant. Und ebenso wie immer ist die Mitwirkung den Bensheimer Vereinen vorbehalten, die mit ihren Ausschank- und Imbissständen vier Tage das Herzstück des Bürgerfests bilden.

Frist endet am 25. Februar

Anmeldungen sollen bis 25. Februar beim Verkehrsverein vorliegen. Später eingehende Bewerbungen können nur berücksichtigt werden, wenn das Platzkontingent noch nicht erschöpft ist. Bewerbungen nimmt der Verkehrsverein Bensheim unter der Anschrift Kirchbergstraße 18 in Bensheim, schriftlich oder per E-Mail an info@verkehrsverein-bensheim.de entgegen. ps