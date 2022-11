Plätzchen backen im Jugendzentrum

Bensheim. Mit Beginn der Adventszeit bietet das Jugendzentrum Bensheim am Montag, 21. und 28. November, sowie am 5. Dezember von 15.30 bis 17.30 Uhr im Rahmen des „Offenen Treffs“ ein vorweihnachtliches Backen an. Auf der Liste an Plätzchen-Rezepten stehen neben Vanillekipferl, Schokoplätzchen und Nikolausüberraschungen auch weitere Plätzchensorten, die die Jugendlichen auf Wunsch backen können.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Für die Termine ist keine Anmeldung erforderlich. Eine Teilnahme ist kostenlos. Weitere Termine können auf Nachfrage folgen. Einfach vorbeikommen, backen, naschen und Spaß haben.

Das Jugendzentrum macht zudem auf die Zeiten für den „Offenen Treff“ von Montag bis Donnerstag von 15 bis 18 Uhr aufmerksam. ps