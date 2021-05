Pläne für das alte Hospital sind vom Tisch

Von Dirk Rosenberger

Bensheim. Das Gelände des alten Hospitals mitten in der Innenstadt sollte eigentlich längst bebaut sein. Bekanntlich hat sich aber auf dem Grundstück, das sich im Besitz der Stiftung Heilig-Geist-Hospital befindet, nichts getan. Der leerstehende Krankenhaustrakt sollte nach dem vor etlichen Jahren vorgestellten Konzept eigentlich abgerissen werden und Platz schaffen für einen umfangreichen Neubau.

Das scheiterte jedoch an der Intervention der Oberen Denkmalschutzbehörde, die sich gegen den Abbruch des Mittelbaus ausspricht. In der letzten Sitzung der Stadtverordnetenversammlung vor der Kommunalwahl hakten SPD und BfB nach und beauftragten den Magistrat, den aktuellen Sachstand in Erfahrung zu bringen.

Wenig Hoffnung

Im Bauausschuss am Donnerstag im Kolpinghaus gab es nun Antworten - und die machten wenig Hoffnung, dass an der exponierten Stelle im Zentrum zeitnah Wohnungen entstehen könnten. Denn die Stiftung steht mittlerweile wieder allein auf weiter Flur, nachdem sich das bischöfliche Ordinariat und der Generalunternehmer zurückgezogen haben. Das Bistum sollte das Grundstück in Erbpacht übernehmen.

Die ursprünglichen Planungen mit Seniorenwohnungen und einer Pflegeeinrichtung sind damit Geschichte. „Wir befinden uns in einer Sackgasse“, betonte Erste Stadträtin Nicole Rauber-Jung (CDU). Die Stadt sitzt dabei nicht hinter dem Steuer, will aber in vermittelnder Rolle dazu beitragen, dass man sich aus der misslichen Lage befreien kann. Denn die Stiftung allein kann ein solches Vorhaben nicht stemmen, dafür braucht es einen Investor. Ein Bauträger wird sich wiederum aber nur finden, wenn die Wirtschaftlichkeit gegeben ist.

Vereinbar müssten die neuen Pläne jedoch mit den Vorgaben des Denkmalschutzes sein, der nach wie vor gegen einen Abriss des Mittelbaus ist. Zudem gab das Landesamt für Denkmalpflege zuletzt im September 2020 bei einem Gespräch zu bedenken, dass das Grundstück aus bodendenkmalpflegerischer Sicht hochsensibel sei. Unter der Erde könnten sich Reste von Vorgängerbauten aus dem Mittelalter und alte Grabstätten befinden. Alles in allem muss bei einer Bebauung - sofern man Mitstreiter findet - mit einer komplizierten Umsetzung gerechnet werden.

Ausschussvorsitzender Thomas Götz (Grüne) schlug deshalb vor, zu einer der nächsten Sitzung einen Vertreter der Stiftung einzuladen, um Informationen aus erster Hand zu erhalten und in Erfahrung zu bringen, wie die Stiftung nun vorgehen will. „Sie spielen eine Schlüsselrolle und müssen sich Gedanken machen. Die Situation ist sehr unbefriedigend“, meinte Götz.

Auf Begeisterung stießen die neuen Erkenntnisse auch bei den anderen Fraktionen nicht. „Es müssen sich jetzt schnell alle Beteiligten bewegen“, forderte Ralph Stühling (SPD). Tobias Heinz betonte für die CDU, dass man sich dort nach wie vor seniorengerechte Wohnungen sehr gut vorstellen könnte. Da sich das Gelände aber nicht im Zugriff der Stadt befindet, „müssten andere was tun“. Der Magistrat könne jedoch eine moderierende Rolle einnehmen.

Peter Leisemann (FWG) zweifelte daran, dass die Stiftung überhaupt ein Interesse daran habe, das Areal schnell zu entwickeln. Deshalb solle auf jeden Fall ein Vertreter eingeladen werden, um zu signalisieren, dass kommunalpolitisch ein hohes Interesse bestehe. Tobias Heinz kritisierte hingegen die Aussage von Leisemann. Die Stiftung habe durchaus ein Interesse, könne allein aber nichts umsetzen.

Am Ende der Debatte einigte man sich darauf, Vorstandsmitglied Rutger Hetzler in eine der nächsten Sitzungen einzuladen.

Keine Lösung für Radweg

Keine Lösung gibt es bisher auch für den Radweg zwischen Parkhaus Süd und Rinnentor. Der musste bekanntlich nach etlichen Jahren aus rechtlichen Gründen weichen, die CDU fordert aber eine rechtssichere Rückkehr und von der Verwaltung einen entsprechenden Vorschlag. Im Bauausschuss gab es aus Sicht der Christdemokraten keine zufriedenstellende Auskunft aus dem Rathaus, wie dies gelingen könnte. Das Thema soll nun weiter bearbeitet werden, auch die Fraktionen wollen sich untereinander abstimmen.

Handfeste Informationen konnten bei der von der FDP angeregten Verbesserung der Radwegebeleuchtung zwischen Gartenstraße und Brücke über die Kirchbergstraße vorgelegt werden. 82 100 Euro müssten für neun Leuchten und die begleitenden Arbeiten investiert werden.

Der Bauausschuss beschloss, sich im Zuge der Haushaltsberatungen aktiv damit zu befassen.