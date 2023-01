Mit dem Jahr 2022 endete in Bensheim auch eine gastronomische Tradition. Nach fast 50 Jahren zog sich Menis Rosan aus seiner Rolle als immer präsenter Gastgeber der Pizzeria Präsenzhof in den wohlverdienten Ruhestand zurück. Am Vorabend der Silvesternacht schloss er letztmals die Türen seines Restaurants.

Die Pizzeria zwischen Bahnhofstraße und Wambolter Hof ist Teil des Gästehauses

...