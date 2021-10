Pitzweg-Brücke wird erneuert

Gronau. Die grundhafte Erneuerung der Märkerwaldstraße und der Pitzweg-Brücke in Gronau schreitet weiter voran. Am Dienstag, 26. Oktober, ist eine Vollsperrung auf Höhe der Pitzweg-Brücke erforderlich, da an diesem Tag die tonnenschwere Brückenplatte mit Hilfe eines Krans eingehoben wird. Die Vollsperrung dauert voraussichtlich von 9 bis 15 Uhr.

Märkerwaldstraße gesperrt

Bis 9 Uhr kann die Märkerwaldstraße noch in beide Richtungen befahren werden. Gegen 15 Uhr wird die Sperrung aufgehoben, so dass die Märkerwaldstraße regulär befahrbar sein wird und das Zu- und Abfahren zum Oberdorf wieder möglich ist.

Der Weg über das Schönberger Kreuz darf in dieser Zeit ausnahmslos nur im Notfall durch Feuerwehr und Rettungsdienste befahren werden. Die Buslinie 675 wird aufgrund der Vollsperrung über die Hambacher Straße fahren – mit einer Endhaltestelle an der Märkerwaldschule. Die Haltestellen „Am Römer“ werden vor die Einmündung Hambacher Straße verlegt. Während der gesamten Bauzeit wird die Haltestelle „Am Mühlkandel“ nicht angefahren.

Für die während dieser Zeit entstehenden, unvermeidbaren Beeinträchtigungen bittet der KMB im Voraus um Verständnis. red

