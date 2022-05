Piraten-Theater im Kindergarten in Auerbach

Auerbach. Kürzlich war das Theater Tatüt im Kindergarten Sankt Michael in Auerbach. Seit einigen Jahren kommt das Ensemble in die Kita und bereitet den Kindern einen unterhaltsamen Vormittag. Dieses Jahr ging es um Piraten, Flaschenpost und das Piratenleben. Die Idee dazu, den Kindern zu Ostern ein Theaterstück zu schenken, entstand im Jahr 2005 und kam bei den Kindern gut an. So ist man dabeigeblieben und freut sich jedes Jahr aufs Neue, wenn die beiden Akteure Yvonne Vogel und Jens Horn in die Einrichtung kommen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Ein großer Dank gilt auch dem Elternbeirat des Kindergartens, der die Finanzierung übernommen und es ermöglicht hat, dass man das Theater wieder im Kindergarten haben konnte. red/Bild: Kita

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2