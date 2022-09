Pilgerweg und Goethe-Turm

Bensheim. Die August-Wanderung der SSG-Outdoor-Gruppe Wandern für Aktive führte auf den „Lutherweg 1521“ durch den Frankfurter Stadtwald und zum Goethe-Turm. Schon früh am Sonntag fuhr man per Bahn zum Walldorfer S-Bahnhof, wo die Tagestour bei optimalem Wanderwetter startete.

Nach einem kurzen Stück an der Bahn entlang ging es durch den Wald zum Flughafenort Zeppelinheim. An der ehemaligen Lehmgrube und dem heutigen Naturreservat Gehspitzweiher legte man die erste kleine Rucksackrast ein. Weiter führte der Wanderführer die 17-Köpfige Gruppe durch den Wald nach Neu-Isenburg, das, wie Walldorf, im Jahr 1699 von hugenottischen Glaubensflüchtlingen gegründet wurde.

Über den Marktplatz verlässt der Lutherpilgerweg Neu-Isenburg und taucht in den Wald ein, der sich zwischen Neu-Isenburg und Frankfurt schiebt. Nach einer kurzen Überquerung der A 3 wurde die Wandergruppe wieder mal von der Natur begrüßt: erst der mit vielen Seerosen bedeckte Kesselbruchweiher, dann herrlicher Wald mit mächtigen Buchen.

An der Babenhäuser Landstraße endete der Waldweg am nördlichen Rand des Stadtwalds und der Weg führte die Gruppe direkt zum Goethe-Turm. Der vollständig aus Holz erbaute Aussichtsturm (Höhe 43 Meter) wurde am 12. Oktober 2017 durch Brandstiftung komplett zerstört und zwischen 2019 und 2020 dank vieler privaten Spenden der Frankfurter Bürger originalgetreu wiederaufgebaut.

Der Aufstieg des Turms mit seinen 196 Stufen und der anschließende Ausblick rund um Frankfurt war für viele das Highlight des Tages. Nach einem letzten Fußweg, unter anderem durch das Neubaugebiet rund um den Neuen Henninger Turm, waren alle Wanderer froh, dass sie in der S-Bahn noch einen Sitzplatz vorfanden und von der Bahn pünktlich nach Hause befördert wurden.

Für die interessanten Informationen, die umweltfreundliche Organisation zum Start und Ziel dieser Streckentour sowie für die Tour selbst bedankten sich alle beim Wanderführer. Am Sonntag, 25. September, heißt es für die Rundwanderung: „Wir starten in Seeheim“. red