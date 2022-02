Pilgerweg-Tafeln werden restauriert

Bensheim. Am 21. September 2002 fand die ökumenische Erstbegehung des Franziskanischen Pilgerweges in Bensheim mit Segnung der Bildtafeln statt. Der Weg beginnt mitten in der Altstadt Bensheims an der Franziskanerkirche und führt durch sanft ansteigende Weinberge und bewaldete Höhenwege nach Schönberg zur ehemaligen Kirche Sankt Elisabeth.

Zehn Wegtafeln aus massivem Eichenholz mit Texten und Symbolen zu den Strophen des Sonnengesangs des Heiligen Franziskus laden unterwegs zum Verweilen ein.

Ehrenamtliche Helfer gesucht

Die Tafeln des Franziskanischen Pilger-wegs werden restauriert. © OFS

Die künstlerisch gestalteten Tafeln zeigen nun aber teils starke Verwitterungsspuren. Zum 20-jährigen Jubiläum möchte die örtliche Gemeinschaft des Ordo Franciscanus Saecularis (OFS) in Bensheim diesen Pilgerweg wieder in frischem Glanz erstrahlen lassen.

In enger Abstimmung mit den einstigen Schaffern haben die Mitglieder des OFS als weltlicher Zweig des Dritten Franziskanerordens bereits mit der Planung des Restaurierungsprojektes begonnen.

„Freunde des Franziskanischen Pilgerweges dürfen sich gern mit Rat und Tat an der Aktion beteiligen, damit schon die Restaurierung der einzelnen Stationen unsere Gemeinschaft stärkt“, heißt es in einer Pressemitteilung.

Der OFS freut sich über viele Mitstreiter, die . . .

bereits bei ähnlichen Projekten mitgewirkt haben und auch hierbei helfen möchten,

„ohne Vorerfahrung“ bei Organisation und/oder Realisierung aktiv werden möchten,

Künstler oder Handwerker sind und das Projekt unterstützen möchten,

gern auf dem Pilgerweg unterwegs sind und einen Blick für fehlende Wegzeichen haben,

an der Erstellung einer Karte mit Bildtafeln und Wegzeichen interessiert sind,

eine Online-Karte mit Tracking des Pilgerweges schaffen können und wollen,

geeignetes Material (Holz, Farben etc.) für die Restaurierung spenden möchten.

Neben Zeit und Eigeninitiative werden zur Umsetzung des Vorhabens auch der ein oder andere Euro benötigt, so der OFS, der für das Projekt auf Mithilfe und Spenden angewiesen ist.

Geldspenden werden erbeten auf das Konto des OFS Deutschland e.V. bei der Bank für Orden und Mission (Zweigniederlassung der Wiesbadener Volksbank), IBAN DE44 5109 0000 0077 0180 00, Verwendungszweck „Pilgerweg Bensheim“. Bar- und Sachspenden werden auch gern vom OFS Bensheim vor Ort entgegengenommen.

Wer mitwirken möchte oder Fragen hat, kann sich an die Mitglieder des OFS wenden: per E-Mail ist die Bildungsbeauftragte Pia Fischer (pibrunn@gmx.de) zu erreichen und telefonisch unter 0173/3178047 der stellvertretende Vorsteher Oliver Schmitt. Interessierte können auch zu einem der persönlichen Treffen des OFS ins Franziskanerkloster Bensheim kommen. Die Mitglieder des OFS treffen sich jeden ersten Sonntag im Monat um 14.30 Uhr vor der Klosterkirche – „jeder Mensch ist herzlich willkommen“ (bitte im Voraus anmelden).

Geschwister im OFS sind Frauen und Männer aus allen sozialen Schichten und Altersgruppen, verheiratet und unverheiratet. Sie leben bewusst in der Nachfolge Jesu und orientieren sich am Beispiel, das der Heilige Franz von Assisi gegeben hat. Das „Kloster“ des OFS ist die Welt mit ihrer Lebendigkeit und Hoffnung, mit ihren Nöten und Schwierigkeiten. Die Schwestern und Brüder des OFS glauben, dass alle Menschen und alle Geschöpfe der belebten und unbelebten Natur das Bild des Allerhöchsten tragen.

Deshalb wollen sie allen Achtung entgegenbringen und eine universale Geschwisterlichkeit leben und fördern. Der OFS vertraut auf den Keim des Göttlichen im Menschen und die verwandelnde Kraft der Liebe und Vergebung, heißt es abschließend in der Pressemitteilung. red